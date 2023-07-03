Психолог заметил у Путина признаки панической эйфории после стычки с Пригожиным

Российский диктатор Владимир Путин после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина внезапно "пошел в народ" – 28 июня он посетил Дагестан, где якобы пообщался с местными жителями. Это идет вразрез с его параноидальным страхом за собственную безопасность, из-за которого он пытается держать дистанцию даже с мировыми лидерами.

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Такое поведение может говорить о том, что Путин начал демонстрировать эйфорию после того, как пережил один из своих главных страхов — возможность потери власти, считает психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

По словам Кима, возможность потери власти — очень сильная угроза для главы кремлевского режима. Угроза его правлению, которую сделал Пригожин, стала для Путина мощным эмоциональным событием, на которое он отреагировал таким "хождением в народ".

"Действительно, очень странное поведение для него, но оно вполне укладывается в эту теорию облегчения, которое почувствовал Путин после того, как этот мятеж был укрощен. Поэтому здесь все вполне логично", – сказал психолог.

Он считает, что диктатор хочет показал народу свою "силу" и то, что он вообще существует как человек, но это лишь демонстрация силы.

"Для человека, который испытал такой сильный страх, "я существую" – это очень мощный эмоциональный шаг, который заставляет его делать какие-то эйфорические вещи. Поэтому он хочет всем продемонстрировать, что я есть, я существую. Он хочет поделиться своей, ну действительно, неискусственной, достаточно естественной радостью от того, что так сложились обстоятельства, что он опять таки у власти", – считает эксперт.

С одной стороны, есть рациональные мотивы такого поведения диктатора, а с другой стороны, –эмоциональные.

"Он действительно испытывает радость и эта радость создает эйфорическое настроение, когда он начинает, ну например, вот так идти в народ", – добавил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Михаил Зыгарь заявил, что в день мятежа Пригожина Путин наблюдал в Санкт-Петербурге за праздником "Алые паруса" на яхте миллиардера Юрия Ковальчука. При этом ранее в Кремле говорили, что российский президент не поедет на мероприятие.

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