'Невозможно каждый час получать новости с передовой, нужна спецсвязь': Путин признал, что не контролирует ход войны в Украине. Видео

В субботу вечером 29 июля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с заявлениями о войне в Украине. Среди прочего он сказал, что "не считает своим делом управление войсками".

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"Невозможно каждый час получать новости с передовой, нужна спецсвязь", – объяснил диктатор. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словами Путина, он, хоть и не получает доклады по войне против Украины регулярно, несколько раз в день связывается с минобороны РФ.

Путин дал понять, что сам он прекращать войну не собирается, заявив, что Россия "не может прекратить огонь, когда на нее наступают".

"Положения мирной инициативы Африки по Украине реализуются, например обмен пленными, вопросы гуманитарного характера. Но ряд пунктов из инициативы Африки труднореализуемые, например, прекращение огня, Украина в атаке, к нам за этим в этой ситуации трудно обращаться", – говорит лидер страны-агрессора.

При этом он снова повторил, что РФ якобы не отказывалась от мирных переговоров.

Диктатору также задали вопрос о решении Турции вернуть Украине командиров защитников "Азовстали". Здесь он оказался немногословным.

"Договоренности были, других комментариев не будет", – ответил глава РФ.

Позже он начал оправдываться, отвечая на вопросы журналистов, и заявил, что "азовцев" меняли на российских летчиков, когда это было в интересах РФ.

Путин заявил, что после новой "бавовны" он получил предложения по защите Крымского моста, и, "когда они заработают, это будет видно".

"ВС России после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов по местам, где готовились удары ВСУ беспилотниками", – также выдал он.

Что во время этой пресс-конференции Путин сказал о зерновом соглашении, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин обвинил наше государство и его западных союзников в "отказе от переговоров". Он заявил, что Россия якобы "открыта для переговоров" и считает, что только так должны "разрешаться разногласия".

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