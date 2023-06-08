'Путин потерял ту силу, которую имел раньше': Зеленский рассказал о серьезной политической борьбе внутри РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Путин на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину практически потерял влияние в собственной же стране. Той власти, которая была раньше, бункерный глава Кремля уже не имеет.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию WELT, которое было опубликовано в среду, 7 июня. Президент считает, что в стране-агрессоре, напавшей на Украину, происходит большой внутренний скандал.

По мнению политика, в России идет масштабная политическая борьба "между разными армиями, как государственными, так и частными". Речь идет, вероятно, о публичном конфликте наемников из ЧВК "Вагнер" и его главаря Евгения Пригожина с регулярной армией РФ и министром обороны Сергеем Шойгу.

Зеленский уверен, что кремлевский диктатор понимает, что у него очень большие проблемы. В частности, веру в него потеряли не только россияне, но и важные бизнес-партнеры.

"Там есть недоразумения, и я рад этому. Когда это происходит? Когда люди что-то чувствуют. Чувствуют, что ситуация меняется. И я думаю, что его бизнес-партнеры утратили веру в него. И это влияет и на военную сферу, и на многие другие вещи. Путин потерял ту силу, которую имел раньше", – отметил украинский лидер.

Отметим, что на фоне террористического акта России на Каховской гидроэлектростанции и регулярной "бавовне" в Белгородской области самой РФ загрустила даже преданная режиму Кремля пропагандистка Ольга Скабеева. Она заметила, что оккупанты в последнее время не радуют ее публику даже мнимыми успехами, а в стране стало очень тревожно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с похожими упадочными мыслями выступают уже пропагандисты и на других росканалах. Так, на НТВ прокремлевский аналитик Надеждин подчеркнул, что "спецоперация" в Украине превратилась в кошмар и в глубинках РФ буквально заканчиваются мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!