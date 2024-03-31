Путин подписал приказ о весеннем призыве: сколько россиян заберут в армию

Российский диктатор Владимир Путин приказал провести призыв граждан РФ в возрасте с 18 до 30 лет в период с 1 апреля до 15 июля текущего года. Главарь Кремля требует, чтобы в армию призвали 150 тыс. россиян.

Также Путин поручил чиновникам обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Об этом говорится в указе диктатора от 31 марта 2024 года.

В указе военного преступника также идет речь об увольнении с военной службы россиян, чей срок военной службы по призыву истек. В свою очередь в генштабе ВС РФ заявили, что начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля.

При этом военное командование страны-террориста выдало, что призывников якобы не будут отправлять на войну против Украины. Российские срочники будут служить 12 месяцев.

Стоит отметить, что в 2023 году госдума РФ подняла верхний предел призывного возраста для срочной службы с 27 до 30 лет. Закон вступил в силу 1 января 2024 года и впервые начал действовать именно во время весеннего призыва в России.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины у России есть планы призвать на службу в армию подростков. Формирование списков уже заканчивается.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска имеют значительное преимущество в количестве, а также в технике и арсенале боеприпасов. Каждый месяц их ряды пополняются на примерно 30 тысяч новых солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым жителям Москвы начали поступать электронные повестки. Это произошло 24 марта – после того, как 22 числа в столице РФ в концертном зале "Крокус Сити Холл" вооруженная группа убила по меньшей мере 133 человека.

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