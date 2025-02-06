Путин планирует разместить на территории Беларуси новые российские военные базы: Лукашенко не против

Российский диктатор Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о ратификации соглашения между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках их Союзного государства. Он среди прочего предполагает размещение российских военных объектов на беларуской территории.

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Соответствующая договоренность может быть отменена только через 10 лет. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте российского парламента.

Таким образом, документ предусматривает не только "ядерный зонтик" для Беларуси и защиту ее конституционного строя, но и размещение военных объектов и военных формирований РФ на территории РФ. Это указано в статье 5 соглашения.

По данным СМИ, документ также содержит положение о возможности отправки граждан Беларуси на войну с Украиной "для защиты территориальной целостности России".

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин тем временем заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект, который подал Путин, как первоочередной.

Напомним, что диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства 6 декабря 2024 года.

Тогда же Лукашенко попросил Путина разместить на территории Беларуси российскую ракетную систему "Орешник". По словам незаконно избранного президента, РБ очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси стартовала масштабная проверка боевой готовности вооруженных сил. Основное внимание уделяется механизированным частям, которые должны показать свою способность действовать в реальных условиях.

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