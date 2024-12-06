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Лукашенко выпросил у Путина ракетную систему "Орешник"

OBOZ.UA
Мир
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Путин и Лукашенко в Кремле

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.

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Об этом сообщает беларуское пропагандистское издание БелТА. Путин в свою очередь не исключает возможность размещения данного вооружения в Беларуси.

Лукашенко считает, что такое решение укрепило бы обороноспособность как Союзного государства в условиях "возрастающей угрозы с Запада", так и самой страны. По словам российского диктатора, размещение "Орешника" на беларуской территории может стать возможным во второй половине 2025 года.

Лукашенко выпросил у Путина ракетную систему "Орешник"

Путин отметил, что цели для "Орешника" на территории "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.

Напомним, Российская Федерация отправила в Беларусь зенитно-ракетные установки "Тор-М2". Они якобы будут защищать Минск. Отмечается, что модернизацию систем после их применения на войне против Украины осуществили российские специалисты.

В беларуском ведомстве также отметили, что полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях. Они были доставлены в страну после того, как их доработали российские конструкторы с учетом опыта их применения в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае новых массовых протестов в стране, подобных событиям после президентских выборов в 2020 году, он отдаст приказ о полном отключении интернета. Ранее Лукашенко утверждал, что перебои со связью в то время были вызваны якобы вмешательством из-за границы.

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