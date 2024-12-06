Лукашенко выпросил у Путина ракетную систему "Орешник"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.

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Об этом сообщает беларуское пропагандистское издание БелТА. Путин в свою очередь не исключает возможность размещения данного вооружения в Беларуси.

Лукашенко считает, что такое решение укрепило бы обороноспособность как Союзного государства в условиях "возрастающей угрозы с Запада", так и самой страны. По словам российского диктатора, размещение "Орешника" на беларуской территории может стать возможным во второй половине 2025 года.

Путин отметил, что цели для "Орешника" на территории "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.

Напомним, Российская Федерация отправила в Беларусь зенитно-ракетные установки "Тор-М2". Они якобы будут защищать Минск. Отмечается, что модернизацию систем после их применения на войне против Украины осуществили российские специалисты.

В беларуском ведомстве также отметили, что полученные установки могут одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях. Они были доставлены в страну после того, как их доработали российские конструкторы с учетом опыта их применения в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае новых массовых протестов в стране, подобных событиям после президентских выборов в 2020 году, он отдаст приказ о полном отключении интернета. Ранее Лукашенко утверждал, что перебои со связью в то время были вызваны якобы вмешательством из-за границы.