Путин объявил 'контртеррористическую операцию' под руководством ФСБ из-за событий в Курске: в ISW оценили эффективность ответа Кремля

Российский национальный антитеррористический комитет объявил о проведении "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на события на границе последней. Он побоялся ввести военное положение, чтобы преуменьшить масштаб боевых действий и предотвратить внутреннюю панику в РФ, демонстрируя свое нежелание принимать более радикальные меры.

Руководителем этой операции российский диктатор Владимир Путин, вероятно, назначил главу ФСБ Бортникова. Такая сложная схема командования и управления действиями российских сил может снизить эффективность ответа страны-агрессора на события в Курской области, считают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, на четвертый день боевых действий на курском пограничье, 9 августа, глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников объявил о проведении "контртеррористической операции" в трех областях. Он сказал, что это ответ Кремля на "диверсионно-разведывательные подразделения", осуществляющие "террористические акты" на территории России, и "подразделения вооруженных сил Украины" в Курской области.

В ISW оценивают, что такое "противодействие" позволяет российским властям принимать на территории регионов ряд мер, включая приостановку или ограничение услуг связи, мониторинг каналов связи, изъятие транспортных средств и проникновение в частную собственность. Ранее они объявляли такой режим в Белгородской области в ответ на рейды российских добровольцев – он продлился один день в мае 2023 года.

"Кремль не решился объявить официальное состояние войны против Украины или ввести военное положение – более серьезные меры, которые потребовали бы мобилизации больших ресурсов РФ посредством более широкой и более разрушительной для внутренних дел мобилизации", – отметили аналитики.

Они предполагают, что именно Бортникова кремлевский лидер назначил главой этой "контртеррористической операции", потому что тот ранее зарекомендовал себя как "эффективный менеджер" во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России и путинскому режиму. В частности, он обеспечил "гарантии безопасности" ныне покойному финансисту ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в ходе переговоров о прекращении мятежа 24 июня 2023 года. Путин публично похвалил ФСБ "за обеспечение безопасности и суверенитета России" сразу после своего переизбрания в марте 2024-го.

По мнению ISW, это назначение предполагает, что диктатор был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области. Ведь начальник генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов попытался представить Северную группировку войск и ФСБ как эффективно контролирующие ситуацию и "останавливающие украинское продвижение" в Курской области во время встречи с Путиным 7 августа.

Спустя два дня российский лидер провел заседание постоянных членов Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась "борьба с терроризмом". По данным пропагандистов, на этом мероприятии Бортников выступил с докладом, и Совбез, вероятно, обсуждал "контртеррористическую операцию" в приграничной зоне. Герасимов же, который не является постоянным членом Совбеза, не присутствовал на заседании, но там был министр обороны Андрей Белоусов.

"Сложная схема управления и контроля "контртеррористической операцией" под руководством ФСБ Бортникова может снизить эффективность российского ответа на операцию Украины", – оценивают в ISW.

Там напомнили статью 9 российского закона о соответствующих операциях, согласно которой подразделения и части ВС РФ привлекаются к ее проведению "по решению ее руководителя". В Росгвардии 10 августа заявили, что ее подразделения, а также ФСБ и МВД участвуют в "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях. Хотя приграничные районы этих регионов находятся в зоне ответственности Северной группировки войск РФ.

"Подразделения минобороны РФ, вероятно, наиболее оснащены для оттеснения украинских сил в этом районе. Неясно, как ФСБ и Бортников создадут четкую совместную организацию управления между этими разрозненными элементами, и, скорее всего, между ФСБ и другими структурами возникнут трения и бюрократические препятствия, которые снизят общую боевую эффективность российских сил", – прогнозируют в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты оценивают, что военная операция в Курской области кардинально изменила российско-украинскую войну. Она ставит Путина в затруднительное положение и может скорее завершить войну.

