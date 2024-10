Путин не смог опровергнуть присутствие солдат КНДР в России и потерпел неудачу на саммите БРИКС – ISW

Российский диктатор Владимир Путин не смог опровергнуть присутствие северокорейских военных в РФ на фоне официальных сообщений Украины и Запада о том, что первые солдаты КНДР уже в Курской области. Параллельно он потерпел неудачу в попытке представить саммит БРИКС в Казани как свидетельство широкой международной поддержки его страны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там рассказали, как кремлевский диктатор высказался о привлечении иностранных войск к боевым действиям и какие указания Кремль дал своим пропагандистам в руководстве по освещению саммита.

Войска КНДР уже в России

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что первые подразделения северокорейских военных прибыли на Курщину 23 октября. Они прошли подготовку на военном полигоне "Барановский" в Уссурийске Приморского края; "Донгуз" в Улан-Удэ Республики Бурятия; "Екатеринославский" в Екатеринславке Амурской области; на 248-м военном полигоне в Князе-Волконское Хабаровского края и 249-м – в Приморском крае.

Российские военные провели несколько недель, координируя свои действия с северокорейскими подразделениями. Отмечается, что КНДР перебросила в Россию около 12 000 своих военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов. За надзор за подготовкой и адаптацией северокорейских солдат отвечает заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Согласно озвученным данным армия РФ предоставляет боеприпасы и другое личное снаряжение северокорейскому персоналу.

Когда же на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани (Республика Татарстан) Путина спросили о недавно опубликованных южнокорейских спутниковых снимках, на которых показаны войска КНДР в РФ, тот иронично ответил, что "фотографии – это серьезная вещь" и они "что-то отражают".

"Путин повторил статью о взаимной обороне в российско-северокорейском соглашении о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, объявленном в июне 2024 года и официально ратифицированном Госдумой РФ", – говорится в сводке ISW.

Неудача Путина на саммите БРИКС

На фоне этого Кремлю не удалось представить саммит БРИКС как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для своей внутренней аудитории.

Российское оппозиционное издание Meduza 24 октября написало, что рассмотрело руководство властей для государственных росСМИ и пропагандистов с указаниями о том, как освещать мероприятие в Казани. Документ выделяет три темы, которые коротко звучат так: Путин является "неофициальным лидером мирового большинства", западные элиты "паникуют" и на Западе в целом "преобладает тревога".

Кремль приказал СМИ сообщить, что саммит БРИКС "привлек внимание всего мира" и доказывает, что "попытки изолировать" Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину "провалились". Также пропагандисты должны рассказывать, как Путин устанавливает "стратегические связи, не ограничивающиеся одним направлением" в отличие от предполагаемых "мимолетных союзов" Запада (заметьте, что НАТО в этом году отметило свое 75-летие).

РосСМИ недавно уже опубликовали статьи, освещающие многие из этих тем, иногда даже слово в слово, как написано в руководстве. А в российской социальной сети "ВКонтакте" за два дня кремлевские боты оставили более 10 000 комментариев о саммите БРИКС. Они продвигали идею о том, что Россия "не находится в международной изоляции", что влияние организации растет, что антироссийские санкции "уменьшаются в важности" и что ВС РФ "добиваются успехов" в Украине.

При этом российский инсайдерский источник утверждал, что связанные с администрацией Путина люди распространяют тему того, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России по ее войне против Украины, вынуждая Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы добиться некоего "серьезного международного объединения". По его словам, на многочисленных встречах во время саммита обсуждались "мирные предложения" Китая и Бразилии, которые благоприятствуют России, но эти обсуждения "в конечном итоге ни к чему не привели".

"Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС тоже продемонстрировало, что Россия не обеспечила себе международную поддержку и не создала альтернативную структуру безопасности, которую хочет Кремль", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times рассказало, как Путин планирует использовать солдат из КНДР в боевых действиях. Аналитики убеждены, что северокорейские силы не изменят ход войны, но создадут дополнительные проблемы Украине на поле боя.

