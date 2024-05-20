Путин назначил министру обороны РФ нового заместителя: что о нем известно

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны Андрея Белоусова Олега Савельева. До этого он с 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты.

Об этом пишут российские СМИ. Савельева назначили на должность, которую ранее занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Он был заместителем министра обороны с января 2013 года, а до этого сопровождал Сергея Шойгу на разных должностях.

Известно, что Савельев в 2008-2014 годах являлся заместителем министра экономического развития. С 2014 по 2015 год он занимал должность так называемого министра по делам оккупированного Крыма в правительстве одиозного Дмитрия Медведева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Путин предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов.

– В ISW объяснили, что означает назначение Белоусова вместо Шойгу и ротации Патрушева. По мнению экспертов, Путин таким образом хочет мобилизовать экономику и ОПК для поддержки продолжительной войны в Украине.

– Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в России фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.