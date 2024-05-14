Путин утвердил новый состав правительства России: изменения коснулись не только Минобороны

Во вторник, 14 мая, Государственная дума России утвердила новый состав правительства, после чего указ о назначении нового кабинета министров и директоров служб подписал российский лидер Владимир Путин. Изменения коснулись не только минобороны

Об этом сообщили российские СМИ и опубликовали список вошедших в новый состав правительства РФ. Отмечается, что в этот день Путин провел встречу с новым кабмином.

Совет федерации РФ одобрил всех предложенных Путиным кандидатов на должности министров силового блока и главы МИД России. Все министры, кроме главы минобороны РФ, сохранили свои должности. Министром обороны России, как и предполагалось, утвержден Андрей Белоусов.

Пост первого вице-премьера вместо Белоусова занял Денис Мантуров.

Кроме этого, изменения коснулись еще пятерых из 16 руководителей ведомств.

Так, главой минпромторга назначен губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов.

Главой минтранса стал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Минспорта возглавил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а минсельхоз – первая заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Главой минэнерго назначен губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев.

Как сообщал OBOZ.UA:

Путин предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов.

В ISW объяснили, что означает назначение Белоусова вместо Шойгу и ротации Патрушева. По мнению экспертов, Путин, таким образом, хочет мобилизовать экономику и ОПК для поддержки длительной войны в Украине.

Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в России фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.