Путин – об Украине: мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и людей использовали против РФ

Президент РФ Владимир Путин в пропагандистской статье об Украине назвал независимое государство "российской исторической территорией". Он пригрозил, что Россия "не допустит", чтобы "живущих там близких для них людей", то есть украинцев, "использовали против" страны-агрессора.

Свое мнение насчет Украины глава Российской Федерации высказал в отдельном авторском материале, который появился на сайте Кремля в понедельник, 12 июля. Кроме того, он обвинил Киев в "ненависти и озлоблении", а также заявил об "ухищрениях проекта "анти-Россия", который якобы действует в стране.

"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", – написал президент страны-агрессора.

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Он заявил, что официальный Киев образцом для подражания ставит опыт Запада и "любит ссылаться" на него.

По словам Путина, Австрия и Германия, США и Канада – суверенные государства со своими интересами и внешней политикой, но в то же время "близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком".

"Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они – свои, родные", – пропагандистски заявил Путин.

Он утверждает, что страна-агрессор "открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы".

Украину Путин назвал "партнером", которому, впрочем, нужно "отстаивать свои национальные интересы, а не обслуживать чужие" и "не являться орудием в чьих-то руках" якобы для борьбы с РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в своей статье Путин подробно расписал этническое происхождение двух народов и выразил горькое сожаление о "возведенной стене" между Россией и Украиной с 2014 года. Примечательно, что администрация президента РФ опубликовала его статью и на украинском языке.