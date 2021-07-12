Путин обвинил Украину в том, что она 'не хочет возвращать' оккупированный Россией Донбасс

Президент страны-агрессора России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращаться оккупированные РФ территории Донбасса. По словам хозяина Кремля, он в этом все больше убеждается.

Об этом Путин заявил в своей статье, в которой он хотел весь мир убедить в том, что якобы украинцы и россияне имеют историческое единство. Огромная статья Путина размещена на главном российском властном сайте, текст даже есть на украинском языке

В опусе Путина, в частности, говорится о том, что Россия якобы сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, а именно заключила минские договоренности, Украина, по словам агрессора, якобы отказывается выполнять.

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"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами", – написал в своей статье президент страны-агрессора.

Еще одним "фактом" нежелание Украины вернуть оккупирован Россией Донбасс Путин назвал Киев отказывается вести переговоры с пророссийскими боевиками террористических образований "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинцев". В ней он подробно расписал этническое происхождение двух народов и выразил горькое сожаление из-за сведения стены между Россией и Украиной с 2014 года.