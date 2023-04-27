Путин издал указ о проживании на оккупированных территориях Украины без гражданства РФ: выдворить могут каждого

Российские захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, которые не приняли гражданство РФ. Соответствующий указ издал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что граждане, не имеющие паспорта государства-террориста, признаются иностранцами. Такие люди могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.

В частности, речь идет о тех, кто поддерживает "насильственное изменение" основ конституционного строя РФ, планирует или финансирует "теракты или экстремистские преступления".

Напомним: в марте 2023 года Путин также издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступил в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

По замыслу военного преступника, со дня подачи заявления граждане должны будут воздержаться от использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– захватчики на оккупированных территориях Донбасса оказывают давление на пенсионеров, чтобы те брали паспорта государства-агрессора. Для этого они даже создали специальные "мобильные группы";

– в британской разведке подтвердили, что Россия усилила давление на жителей оккупированных территорий Херсонщины с целью заставить людей получить российские паспорта. Тем, кто отказывается, угрожают депортацией с лишением имущества.

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