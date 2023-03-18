Путин издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины владельцев паспортов РФ

Главный военный преступник России Владимир Путин издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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Очередная абсурдная инициатива диктатора вступает в силу через 90 дней после ее официального опубликования. Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

По замыслу военного преступника, со дня подачи заявления граждане должны будут воздержаться от использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.

В указе Путина говорится, что если условия будут нарушены, то заявление отзывается. Повторно его можно будет подать только через 10 лет.

При этом заявление на ребенка младше 14 лет, тысячи которых захватчики насильно вывезли из Украины в РФ, смогут подавать родители или опекуны.

Напомним, в России продолжают выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных украинских территорий. При этом оккупанты делают в документах украинцев специальную пометку о том, что они проживают на захваченных РФ территориях постоянно.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а тех, кто не соглашается, похищают.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти России активно пытаются заманить на временно оккупированные территории Украины своих граждан. Россиян всячески поощряют перебираться на "новые российские земли", придумывая для этого все новые методы.

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