Оккупанты на Донбассе создали 'мобильные группы' для принудительной выдачи паспортов РФ пенсионерам – ЦНС

Российские оккупанты на временно захваченных территориях украинского Донбасса оказывают давление на пенсионеров, чтобы те брали паспорта государства-агрессора. Для этого захватчики даже создали специальные "мобильные группы".

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Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, россияне проваливают темпы так называемой паспортизации в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей Украины.

Из-за этого работники таких "мобильных групп" начали ходить по квартирам пенсионеров, заставляя их брать российские документы. Оккупанты давят на социально незащищенных граждан, поскольку понимают, что именно пенсионеры больше всего зависят от оккупационных администраций.

По данным ЦНС, для "обработки" украинских пенсионеров на Донбасс из государства-агрессора прибыло по меньшей мере 300 "волонтеров".

Кроме того, как говорится в сообщении, в Донецкой области оккупанты обустроили пункты выдачи российских паспортов на территориях медицинских учреждений. Без документа РФ украинцам отказывают в предоставлении медицинской помощи.

В Генеральном штабе ВСУ ранее сообщали, что принудительную паспортизацию населения россияне продолжают и на временно захваченной территории Херсонской области. В населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оккупационная "власть" на захваченных территориях Украины усилила давление на украинцев, не желающих получать паспорта государства-агрессора. Людей лишают последних средств существования, угрожают бросить за решетку и забрать детей, но самое главное – без паспорта РФ невозможно вырваться из оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин выдал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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