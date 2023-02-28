Путин и Кабаева живут в резиденции на Валдае за счет офшора "общака" – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин проживает вместе с гимнасткой и матерью его детей Алиной Кабаевой в резиденции на Валдае. Парочка ни в чем себе не отказывает на средства из кипрского офшора Ermira Consultants, являющегося "общаком" для главы Кремля и его окружения.

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В частности, этими деньгами они рассчитываются за элитную недвижимость, выяснил "Проект". На указанную компанию, через которую преимущественно отмываются средства, записаны части в важных для Путина предприятиях, в частности, в компании "Реал Инвест", владеющей товарным знаком водки "Путинка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Согласно данным издания, до 2015 года компания принадлежала подставному лицу – адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову, а в дальнейшем, вероятно, перешла к людям олигарха Аркадия Ротенберга.

В том и другом случае с указанных счетов совершались покупки для диктатора Путина. Однако после 2015 года люди лидера Кремля встречались с Ротенбергом и его подчиненными и озвучивали "хотелки" президента. В частности, таким образом в 2011 году было приобретено четыре квартиры в Сочи для Кабаевой. Их оформили на доверенных лиц, в частности, на бабушку гимнастки, которая на самом деле живет в старом сельском домике в Подмосковье.

Кроме того, журналисты выяснили, что, кроме Путина и Кабаевой, в резиденции диктатора постоянно находятся помощницы и двоюродные сестры гимнастки, а одна из последних даже имеет жилье неподалеку.

Кабаева с детьми имеют отдельный деревянный терем на территории резиденции и такой же – рядом с дворцом.

СМИ решили не обнародовать информацию, касающуюся детей Кабаевой, поскольку они несовершеннолетние. Однако известно, что первый их общий с диктатором ребенок родился в 2015 году, второй – в 2019-м.

В 2018 году для Путина построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, предположительно, на своем бронепоезде. Ранее сообщалось, что владеющая им компания принадлежала племяннику Юрия Ковальчука – основного акционера банка "Россия" и близкого друга президента, его структуры руководят дворцом Путина под Геленджиком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее пользователи сети заметили изменения во внешности российской гимнастки Алины Кабаевой. Многие пользователи даже не сразу узнали ее на новых кадрах, распространившихся в сети;

– Путин встретил Новый год-2023 вместе со своей сожительницей Алиной Кабаевой в кругу семьи и нескольких близких друзей в бункере за Уральскими горами. В ночь с 31 декабря на 1 января российскому лидеру якобы вызвали дежурных медиков, которые провели в президентских покоях около двадцати минут.

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