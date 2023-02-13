Перед началом нападения на Украину Путин пересел на бронированный поезд, которым ездит до сих пор. Фото

После начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, кремлевский диктатор Владимир Путин стал реже пользоваться самолетами, поскольку их передвижение можно отследить с помощью разных сервисов. Из соображений секретности он пересел на бронированный спецпоезд.

Видео дня

Соответствующие детали выяснил Центр "Досье". Сообщается, что компания, владеющая поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука – основного акционера банка "Россия" и близкого друга президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.

При этом отмечается, что пользоваться бронепоездом диктатор начал еще до стягивания войск РФ к границам Украины. Как сообщил собеседник издания, спецпоезд Путина визуально почти не отличим от других составов РЖД – такого же серого цвета с красной полосой.

В то же время, основных отличий несколько:

– президентские вагоны бронированы;

– у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок.

– в состав поезда входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

Напомним: личный бронепоезд – далеко не единственная мера безопасности, к которой прибегнул российский диктатор после начала войны в Украине. Ранее возле его резиденции на Валдае поставили комплекс противовоздушной обороны ЗРПК "Панцирь-С1", дабы "защитить" от вероятного украинского удара лично Путина и его близких.

Вероятно, система ПВО появилась в Ящерово вскоре после "атаки украинских дронов" на российские военные аэродромы в глубине страны – первая произошла на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области 5 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что начав войну против Украины, Москва развернула сплошную индустрию лжи для оправдания агрессии и отвлечения от собственных проблем внутри РФ. В связи с этим необходимо противодействие, чтобы голос ЕС звучал в мире громче Кремля;

– пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что диктатор избегает общения с прессой из-за пандемии коронавируса. По его словам, здоровье Путина является "вопросом государственной безопасности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!