Путин дал полковника командиру зверствовавших в Буче оккупантов

Президент Российской Федерации продолжает награждать участников резни в Буче на Киевщине. Владимир Путин присвоил звание полковника командиру 64 отдельной мотострелковой бригады, которая отличилась особенной жестокостью по отношению к мирным гражданам Украины, живущим в пристоличном регионе.

Как и в случае с присвоением почетного звания "гвардейская" всей бригаде насильников и убийц, ее командир был отмечен за "героизм". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Командир 64-й бригады России Азатбек Омурбеков. Для цивилизованного мира он палач, убийца, насильник, мародер. Но для Кремля он "герой". За Бучанскую резню ему было присвоено звание полковника, что мотивирует его на совершение новых военных преступлений", - отметили в украинском оборонном ведомстве.

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Там также напомнили, как выглядит командир, отдававший приказы на совершение военных преступлений против безоружных украинцев. Из него российская пропаганда сейчас лепит великого "героя".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин дал почетное звание "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Именно они, по данным украинской разведки, совершили наибольшее количество страшных преступлений против украинского народа в этом пристоличном городе.

"Наградили" нелюдей из этой бригады и защитники Украины. Накануне, 22 апреля, на Харьковщине 93 отдельная механизированная бригада ВСУ уничтожила группу оккупантов , которые зверствовали в Буче и показала, что осталось от них на фото.