ВСУ уничтожили группу оккупантов , которые зверствовали в Буче. Фото

В Страстную пятницу украинские воины разгромили оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской оккупационной армии. Это та самая бригада, которая совершила больше всего жестоких преступлений против мирных украинцев в Буче.

Об этом сообщил харьковский волонтер Роман Доник. Он также показал результаты работы воинов из знаменитой 93 бригады ВСУ.

"Страстная пятница сегодня. 64 омсбр россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась, разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли Холодноярцев. Пришли. Прилегли. Красивое", - написал Доник.

Он показал разбитую воинами 93 ОМБр технику насильников и убийц, приехавших на восток Украины после совершенных в Киевской области преступлений.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин дал почетное звание "за массовый героизм" 64-й бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Именно эта бригада, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины отметилась наибольшей жестокостью по отношению к мирным жителям Киевщины.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 22 апреля в Украине ликвидировано уже 20,9 тыс. оккупантов.