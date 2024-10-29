'Пушечное мясо': в России пожаловались, что семьям погибших солдат на Курщине отказывают в выплатах, а выжившим – урезают зарплаты

В России родственники оккупантов жалуются, что не могу получить денежную компенсацию за погибших в ходе боевых действий на Курщине. Кроме того, выжившим захватчикам урезают зарплаты.

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Вместо обещанных сотен тыс. рублей путинским террористам платят по 40 тыс. за месяц боев. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Вдова контрактника, которого утилизировали в Курской области, заявила, что ей отказали в региональной выплате по случаю смерти мужа. Чиновники аргументировали отказ тем, что Курская область не входит в зону "СВО".

По ее словам, муж заключил контракт с минобороны РФ в мае, а уже в августе его полк перебросили под Курск из Луганска. Спустя два дня оккупант погиб.

Вдова еще одного ликвидированного оккупанта пожаловалась на аналогичную ситуацию. Женщина заявила, что получила от чиновников такой самый ответ о том, что Курщина не входит в зону "СВО".

Раненные оккупанты также жалуются на сокращение выплат. Российский военнослужащий Евгений Щегликов пожаловался, что заключил контракт в конце июня и сразу был переброшенный в Курскую область. В середине сентября он попал под минометный обстрел и получил ранения. Захватчик рассказал, что с момента подписания контракта ежемесячно получал лишь официальный оклад около 40 тыс. рублей, но обещанных надбавок ему ни разу не поступало.

"Сейчас связался с человеком, он тоже под Курском воевал, ему зарплата пришла только 37 тысяч, боевых не было, ничего, кроме зачисления голого оклада за бои под Курском. Вот приходят только 37 тысяч и все"", – рассказал еще один контрактник.

В соцсетях граждане страны-террориста утверждают, что оккупанты на Курщине обходятся государству дешевле в 8 раз, чем те, которые воюют на территории Украины.

Напомним, сотрудники южнокорейской разведки поделились с представителями НАТО доказательствами того, что подразделения армии Северной Кореи уже действуют в Курской области России.

Как сообщал OBOZ.UA, за время Курской операции ВСУ российская армия потеряла уже почти 18 000 солдат, из них около 7000 – безвозвратно. Также украинские войска уничтожили около тысячи единиц военной техники и вооружения россиян.

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