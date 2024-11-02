'Эта война не на год-два – на поколение'. Звезда 'Довбуша' Алексей Гнатковский назвал ошибку властей, взятую на вооружение Россия

Заслуженный артист Украины, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский назвал ошибку украинских властей, которую враги взяли на вооружение. По мнению актера, в Украине нет качественной пропаганды, которая бы подталкивала граждан к осознанию войны.

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В частности, в разговоре с OBOZ.UA знаменитость привел пример кинематографа. "Россия сейчас на войну бросает все ресурсы, в частности, миллиарды выделила на кинопродукцию. Снимают много агитационных фильмов на военную тематику, они понимают, как работать с умами. У нас нет правильной украинской пропаганды!" – заметил артист.

Гнатковский считает, что в отечественных фильмах должны демонстрировать то, насколько почетно быть воином. И хотя есть украинцы, которые стремятся отвлечься от реальности, потребляя более развлекательный контент, найдутся и другие, которых наоборот будет стимулировать кино о войне.

"Каждый из нас находится в своем пузыре. В моем – только война, то есть у меня часть семьи, друзья сейчас воюют. Я, к сожалению, остаюсь здесь, в тылу. У меня по этому поводу есть свои переживания и страдания. Я живу войной. У нас с женой волонтерский фонд, – поделился актер. – Есть люди, в пузырях которых нет войны, и вот для них нужно снимать такие фильмы, возвращать к этому. А есть те, кто из этого процесса не выходил, и им нужно пойти на спектакль, просто посмеяться, высмеять свой стресс".

Самое главное, продолжил Гнатковский, – вырастить следующее поколение качественных украинцев, чтобы не проиграть войну ментально. "А если мы ментально проигрываем, то смысла в этих территориях нет. Нам нужно воспитывать следующие поколения, потому что эта война не на год, не на два – на поколение. Поэтому нужно снимать такие фильмы, даже шлак, потому что на этом шлаке режиссеры-новички набивают руку. Это тоже честно. Только бы хотел, чтобы глупости снимались за свой счет, а не государственный", – объяснил он.

Полное интервью с Алексеем Гнатковским – впоследствии читайте на OBOZ.UA

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда "Довбуша" обратился к украинцам, которые манипулируют военными и русским языком: "Не трогайте людей на фронте!"

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