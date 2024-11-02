В Украине остались любимые люди и города, но переезд – вопрос выживания детей. История Натальи, беженки в США

После начала широкомасштабного вторжения и в течение всего 2022 года Наталья, мать троих детей, о том, чтобы выехать за границу, даже и не думала. Напротив, и она, и супруг, активно занимались волонтерством, помогали военным и гражданским, пережившим оккупацию.

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Летом 2022 года на фронте погиб близкий друг Натальи, а в начале 2023 года женщина похоронила еще одного, который пошел воевать добровольцем. Также женщина признается, что невероятно трудно было осознавать, что дети все время сидят в подвалах. Она рассказала OBOZ.UA, почему все же решилась уехать и как адаптировалась в США.

Не могу больше "выгребать"

После того как россияне убили моего второго близкого друга, я поняла, что у меня началась депрессия. К врачу я так и не дошла, у меня было такое состояние, когда ночью ты уснуть не можешь, а если засыпаешь – не можешь проснуться, не можешь что-нибудь делать. К тому же дети все время сидели в подвалах, они у меня учились в Славутском областном лицее, он с проживанием, с понедельника по пятницу дети физически в заведении. Они ночью сидят в подвалах, днем спят на уроках, и появилось страшное чувство вины, что я им не могу обеспечить детство, минимальные базовые потребности в безопасности.

Плюс благодаря волонтерству у меня было много знакомых на разных участках фронта и было достаточно реалистичное представление о том, что происходит. Я понимала, что война затянется еще не на год и не на два, и ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей, так как они нереалистичные.

Было много факторов, которые один на один наслаивались. В результате мы сели с мужем и я ему сказала, что не могу выгребать, что нужно куда-то двигаться и вывозить детей.

Когда выбирали страну, отталкивались от того, что у меня и у мужа адекватный разговорный английский. Узнали, что для выезда в Штаты есть программа Unite for Ukraine, она рассчитана на беженцев. Мы нашли там спонсора, а по факту поручителя, им выступила сестра подруги, которая живет в Штатах уже более 16 лет. Оформили документы и получили право на въезд в США.

С выездом из Украины тянули до последнего

Документы оформили очень быстро. Однако мы тянули до последнего, почти все три месяца, которые позволяли сроки. Во Флориду, поскольку наш спонсор живет здесь, мы прилетели в конце августа. Приехали, нам дали временное право на пребывание, эта программа рассчитана на два года. 95% приезжающих по этой программе украинцев работают. Здесь нет никаких бесплатных программ и какой-либо социальной помощи – минимум от минимума, это вообще не о социализме. В США очень тяжелая бюрократия, особенно при том, что мы привыкли, что в Украине есть Дія, электронный документооборот, банковская система, а здесь все нужно ждать.

Очень тяжело снимали первое жилье, с нашими документами здесь заселиться невозможно, а делать те, которые требуют, – долго. Их мы получили только в ноябре и вышли на работу, а детей оформили в школы.

У нас двое детей в старшей школе и самый маленький – в начальной. Здесь много украинцев, они быстро нашли друзей. Обучение намного проще чем в Украине, их особо не нагружают. Они пишут сочинения на тему, условно, "Тупак – новый Шекспир" и разбирают тексты Эминема. Поэтому в школе у них все хорошо и им интересно.

В Штатах все помешаны на безопасности. У них старшая школа выглядит как тюрьма – нет наружных окон, чтобы туда ничего нельзя было забросить, вылезти-залезть, у детей прозрачные рюкзаки, чтобы было видно, что ребенок несет, никто посторонний не может зайти без предварительной регистрации.

Если ребенка в школе кто-то обидит, виновника сначала на неделю, потом на месяц исключают из школы, а потом, если ребенок продолжает вести себя неподобающим образом, где он будет учиться – это проблема родителей. В младшей школе, где учится мой сын, был мальчик, который все время всех задирал, кусал, толкал. Украинская школа ничего не может с этим поделать, а тут даже оскорбление словом – сразу "на выход". А если ребенка исключают, любая школа может отказаться брать его на обучение. То есть это не проблема государства – обеспечивать образование, это проблема родителей, главное, чтобы большинству было комфортно.

Хотелось бы адекватную работу, чтобы это не было вопросом выживания

Первые две работы у меня были такие: одна на доставке, типа нашей "Новой почты". Они набирали сотрудников на высокий сезон – зимние праздники. У меня было такое, что я по одному адресу доставляла посылки буквально каждый день, люди просто не останавливались.

Вторая работа – я полгода присматривала за пациентом с постепенной атрофией мышц. Он сам врач, еще и с украинскими корнями, так что пока он мог говорить, с ним было интересно и приятно общаться. Когда я уходила, он уже перестал говорить и есть. Морально было очень тяжело, но в плане финансов – неплохо.

В конце концов, супруг начал работать водителем буса до 5 тонн, после него и я пошла туда. Это не лучшим образом оплачивается, но это очень хороший опыт. Я объездила 40 штатов, от побережья до побережья, от Канады до Мексики. Машина не очень большая, поэтому есть прекрасная возможность узнать эти дороги, как они выглядят, так как здесь отдельная планета в плане трафика.

Всю весну я работала на таком небольшом грузовике, возила почти все, включая медицинский каннабис. Где-то месяц, уже на другом типе грузовика, я возила всякие бочки, трубы, все, что загружается на открытую платформу. Эта работа физически очень тяжелая, загрузиться относительно легко, тяжело физически накрывать эти грузы. Дело в том, что брезент, которым нужно накрывать грузы, сам по себе весит около 40 килограммов. Поэтому весь процесс получается непростой, а оплата у меня зависела от количества миль, которые я проехала.

Затем, в начале лета, мы с мужем перешли работать на другом типе грузовика. Сначала попробовали вдвоем, думали, так будет легче, но оказалось, что это финансово невыгодно. Только аренда квартиры и другие обязательные платежи выходят где-то 2,3 тыс. долларов. Поэтому мы вынуждены работать отдельно.

Здесь можно работать на минимальную зарплату, многие так и делают, им хватает. Если в семье двое работают на минимальную зарплату, они заплатят за жилье, продукты питания, одежду и обувь – это здесь дешевле, чем в Украине, плюс здесь есть фуд-банки. Минимальная зарплата, условно 3 тысячи долларов – половина уходит на оплату жилья, на остальное хватает. Их устраивает, здесь очень много людей в принципе не напрягаются.

У нас ситуация немного сложнее, потому что есть дети и вообще не ясно, что дальше будет, горизонт планировки – никакой, примерно на месяц. И, конечно же, хотелось бы выйти на какую-нибудь более-менее адекватную работу, чтобы это не было вопросом выживания.

Сейчас мы с мужем начали работать отдельно. Работа тяжелая очень, но относительно выгоды – меня сейчас устраивает. Надо как-то стабилизировать свое положение, стать на ноги, поэтому я готова работать 24/7 почти без сна. Звучит страшно, но на самом деле, когда ты втягиваешься, то спать по 3-4 часа становится нормой.

40 лет жизни осталось в Украине

Я очень скучаю по друзьям, по своей квартире, по своему дому. Все, что осталось в доме, – собиралось и создавалось годами, там был настоящий домашний уют. Сюда мы приехали с двумя рюкзаками, то есть с тем, что можно взять в ручную кладь в самолет. 40 лет жизни осталось в Украине. Очень скучаю по родителям и, к сожалению, за этот год, я никакими уговорами не смогла их сагитировать приехать хотя бы на месяц.

Очень трудно поддерживать связь с друзьями, это задача со звездочкой. Ты настолько сильно выпадаешь из информационного поля, хоть и следишь за новостями, но в эмоциональном плане выпадаешь полностью, и эта пропасть все глубже и глубже. Но я могу поддерживать связи с какими-то очень старыми друзьями, с которыми мы еще с подросткового возраста дружим, это у меня получается.

В чужой стране взрослому человеку социализироваться, мне кажется, очень тяжело. Огромная культурная пропасть, у нас очень поверхностное представление об их культуре, основанное преимущественно на фильмах. А самая большая разница, как мне кажется, это не об уровне жизни, зарплате или экономике, это о людях. Первый месяц, когда мы только приехали, я вообще не могла понять, что происходит – все улыбаются, все очень радушные. Очень большой контраст с тем, что ты видишь в Украине.

В Украине остались любимые люди и города, но это вопрос выживания моих детей, а своим детям я должна гораздо больше, чем всему миру...