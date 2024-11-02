Российские войска в ночь на 2 ноября снова атаковали Киев "Шахедами". Захватчики били по жилой застройке столицы.

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В Соломенском районе зафиксировано падение обломков: в домах вылетело стекло в окнах, сообщили в Киевской городской военной администрации. А в Святошинском районе вспыхнул пожар в 16-этажке, частично разрушены верхние этажи, есть пострадавший.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", – сообщил глава КМВА Сергей Попко в 05:42.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 04:54. Спустя минуту в КМВА призвали киевлян немедленно пройти к укрытиям, еще через две – Попко сообщил о том, что в столице работает ПВО.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных вблизи места падения обломков легковых авто.

Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о том, что "скорые" направились в Святошинский район столицы.

"Вызов медиков в Святошинский район. По предварительной информации, вследствие попадания обломков пожар в жилом доме", – говорилось в сообщении.

Возгорание возникло на верхних этажах 16-этажного жилого дома.

"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома. Информация о пострадавших уточняется", – рассказали в ГСЧС.

По состо

"В настоящее время один пострадавший в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчины медики оказали помощь на месте", – сообщил Кличко.

янию на 05:58, угроза БпЛА для Киева сохранялась, в городе продолжала работу противовоздушная оборона.

Напомним, первые "Шахеды", открывшие отсчет ночной атаки, Россия запустила еще до 20 часов 1 ноября. Они летели несколькими группами. Пуски продолжались всю ночь.

Также сообщалось, что в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Пострадали не менее пяти человек, среди них – беременная. В двух поврежденных многоэтажках горожане остались без света и газа.

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