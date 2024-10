Россия перебросила солдат КНДР на Курщину, Путин уверяет россиян, что экономика способна выдержать длительную войну – ISW

Сотрудники южнокорейской разведки поделились с представителями НАТО доказательствами того, что подразделения армии Северной Кореи уже действуют в Курской области России. Тем временем российский диктатор Владимир Путин вкратце признал нехватку рабочей силы в стране, но уверял, что уровень безработицы у них низкий.

Так он пытается представить эту проблему в выгодном свете и заверить народ, что российская экономика способна выдержать длительную войну против Украины. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Войска КНДР на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 28 высокопоставленные представители Национальной разведывательной службы и Министерства национальной обороны Южной Кореи, а также другие западные союзники поделились оценками разведданных о растущей вовлеченности Северной Кореи во вторжение России в Украину.

По его словам, развертывание северокорейских сил представляет собой значительную эскалацию участия КНДР в войне, нарушение резолюций Совета национальной безопасности ООН и "опасное расширение" российского вторжения в Украину. От имени НАТО Рютте призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия.

Накануне Главное управление военной разведки (ГУР) МО Украины сообщило, что российские войска перебрасывают северокорейских военнослужащих по трассе E38 Курск – Воронеж на автомобилях с гражданскими номерными знаками.

Спикер оперативно-тактической группировки ВСУ "Северск" Вадим Мысник заявил, что украинские войска не вступали в боевые действия с северокорейскими военнослужащими и не брали их в плен, хотя у украинской разведки есть информация, указывающая на то, что солдаты КНДР уже были переброшены в Курскую область.

"Участие северокорейских войск в боевых действиях на Курщине или в прифронтовых районах в Украине сделает Северную Корею активным участником боевых действий и воюющей стороной во вторжении России в Украину", – подчеркнули в ISW.

Путин утверждает, что экономика РФ выдержит длительную войну

Российский диктатор 28 октября провел совещание с правительством по вопросам экономики и подчеркнул якобы рост промышленности и низкий уровень безработицы в РФ. Он заявил, что российская промышленность выросла на 4,5% за первые восемь месяцев 2024 года, а обрабатывающая промышленность и машиностроение России – на 8,15% и почти 20% соответственно.

Путин утверждал, что безработица в России находится на "рекордно низком уровне третий месяц подряд" и составляет 2,4%. Особенно он подчеркнул низкий уровень безработицы среди россиян в возрасте до 25 лет. Вместе с тем признал, что экономика России "несколько замедлилась" в третьем квартале 2024 года и сталкивается с "трудностями и дисбалансами", такими как международные санкции и нехватка отечественных кадров, технологий и логистики.

По его словам, федеральный бюджет страны-агрессора на 2025-2027 годы будет сосредоточен на развитии экономики предложения, увеличении производства товаров и услуг, запуске новых инвестиционных проектов и создании современных рабочих мест во всех секторах.

"В проекте этого документа от сентября 2024 года ожидалось, что РФ потратит около 41% своих годовых расходов на национальную безопасность и оборону в 2025 году, что немного расходится с заявленным желанием Путина сосредоточиться на товарах, услугах и новых инвестициях", – отметили аналитики ISW.

Российский инсайдерский источник заявил, что несколько крупных политических деятелей страны-агрессора, включая вице-премьера Марата Хуснуллина, гендиректора российского финансового института развития ДОМ.РФ Виталия Мутко, гендиректора российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергея Чемезова и представителей элиты Олега Дерипаски и Алексея Мордашова "выражают свое недовольство" объявлением Центрального банка РФ о повышении ключевой процентной ставки до 21%.

"Так, экономика и военные усилия России подвергаются все большему напряжению, что будет представлять все более серьезные проблемы для способности Путина вести войну в долгосрочной перспективе", – оценивает ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите БРИКС в Казани Путин заявил, что Кремль якобы хочет завершить "конфликт" в Украине "как можно быстрее и желательно мирными способами". В представлении российского диктатора это должно произойти путем "выполнения Киевом всех требований Москвы", учитывая отказ от частично оккупированных Россией регионов.

