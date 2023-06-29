'Психологический шок' для войск: разведка Британии рассказала о последствиях сбития 'вагнеровцами' Ил-22М во время бунта в РФ

Во время попытки военного мятежа 24 июня наемники частной военной компании "Вагнер" сбили российские военные вертолеты и воздушно-десантный командно-штабной самолет Ил-22М.

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Ил-22М является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, которые активно используются как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке подчеркнули, что самолеты Ил-22М специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Отмечается, что данные самолеты действовали в пределах безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

Также британские разведчики предполагают, что потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции. В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских военно-космических сил.

Кроме того, в более долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется уменьшить, чтобы безопасно управлять оставшимся парком. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций.

Напомним: владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который 24 июня свернул свой бунт против МО страны-агрессора, комментируя сбивание Ил-22, который не наносил удары, оправдался тем, что это его "дурак-пэвэошник" сбивал все подряд. "Повар Путина" согласился выплатить компенсацию родным погибших летчиков в размере 50 миллионов рублей (это более 597 тысяч долларов США).

Ранее сообщалось, что сбитый "вагнеровцами" самолет по существу являлся воздушным командным пунктом армии оккупантов, выполняющим важную роль в построении единого информационного поля на фронте. Obozrevatel расскажет, почему уничтожение этого самолета является весомой потерей для оккупантов и чем именно он уникален.

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