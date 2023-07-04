Против нас идет 'гибридная война': Путин пожаловался, что Украину '8 лет накачивали оружием', и вспомнил о 'нелегитимных' санкциях

Российский диктатор Владимир Путин вышел на публику с новыми обвинениями в адрес Украины, против которой развязал кровопролитную войну. Он утверждал, якобы украинское государство на протяжении восьми лет "накачивали оружием", а теперь против РФ идет "гибридная война".

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Санкции, которые Запад наложил на страну-агрессора, кремлевский лидер считает "нелегитимными". Такие "упреки" звучали от него на саммите Шанхайской организации сотрудничества, к которому он присоединился в онлайн формате.

Примечательно, что в этот раз на смену "восемь лет бомбили Донбасс" в риторике Путина прозвучало "восемь лет накачивали оружием". По его словам, из Украины в это время "формировали анти-Россию".

В воображении диктатора, все было для того, чтобы поставить "под удар безопасность России", а еще "умерить развитие" террористического государства, которым он управляет десятилетиями.

"Долгое время у российских границ реализовывался проект по созданию из Украины анти-России, страну накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии, чтобы поставить безопасность России под удар", – высказался Путин.

Ранее глава Кремля рассказал о лидерстве России в мировом спорте, за что его высмеяли в сети. По мнению аналитиков, сейчас Путин своими действиями продолжает уничтожать российскую экономику. Он делает это для того, чтобы и дальше иметь возможность финансировать войну против Украины, а также выжить самому. Поэтому экономика России движется к коллапсу, который со своей стороны способен свергнуть режим диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог заметил у Путина признаки панической эйфории после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ. Он внезапно "пошел в народ" – 28 июня посетил Дагестан, где якобы пообщался с местными жителями, идущим вразрез с его параноидальным страхом за собственную безопасность.

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