Путин уничтожает экономику РФ, чтобы продолжить войну и выжить самому – Time

Президент РФ Владимир Путин своими действиями продолжает уничтожать российскую экономику. Он делает это для того, чтобы и дальше иметь возможность финансировать войну против Украины, а также чтобы выжить самому. Из-за этого экономика России движется к коллапсу, который в свою очередь способен свергнуть режим диктатора.

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Об этом пишет американский журнал Time. Там отметили, что после неудачной попытки переворота в РФ ситуация в стране стала для Путина еще более напряженной, а война становится все дороже.

Экономисты говорят, что спасательный круг основан на "безжалостной каннибализации" производственной экономики России.

Некоторые комментаторы на Западе утверждают, что Путин использует миллиарды от торговли для финансирования вторжения благодаря высоким ценам на сырье, слабым западным санкциям и потому, что РФ до сих пор может обходить эти ограничения. Однако на самом деле цены на нефть, природный газ, а также зерно, пшеницу, пиломатериалы, металлы и практически все товары, производимые Россией, сегодня ниже, чем до полномасштабного российского вторжения.

Россия сейчас едва добивается уровня безубыточности по продаже нефти, а нежелательная российская нефть марки Urals продается с постоянной скидкой.

"Путин финансирует свое вторжение в Украину не только за счет незначительного экспорта товаров или уклонения от санкций, но и за счет каннибализации производительной экономики России. Как авторитарный диктатор с государственным контролем над 70% экономики Путин никогда не останется без денег", – пишет Time.

В частности, диктатор взимает "драконовские" налоги на "непредвиденные обстоятельства" практически "со всего, что движется". Россия в этом году достигла рекордного бюджетного дефицита, из страны выводятся сотни миллиардов суверенных средств. Олигархи жалуются прессе, а рабочие должны выходить на забастовки.

Экономисты обратили внимание на историческую закономерность. Из двух больших российских революций за прошлый век обе были подкреплены изнурительными экономическими трудностями, ведь войны никогда не бывают дешевыми. В частности, как подсчитали аналитики, Путин тратит на войну против Украины минимум один миллиард долларов в день.

"Так же Первая мировая война истощила казну царя Николая II до его отречения в 1917 году...а в Советском Союзе увеличение расходов на ведение холодной войны в сочетании с низкими ценами на нефть и серьезным спадом подорвали советскую экономику изнутри. Похоже, проигрыш в войнах идет рука об руку с экономическими потрясениями и сменами режимов в России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, полномасштабное вторжение РФ в Украину уже обошлось диктатору Владимиру Путину в десятки миллиардов долларов: санкции продолжают негативно влиять на экономику России, а доходы государства-террориста падают. Теперь же, когда война начала переходить на территорию самой РФ, ее экономические проблемы только усугубятся.

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