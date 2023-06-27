"Где тут эмодзи клоуна?" Путин рассказал о лидерстве России в мировом спорте и был высмеян в сети

Кремлевский диктатор Владимир Путин отметил невероятную богатую историю российского спорта, поздравляя РФ со 100-летием создания государственного органа управления в сфере физической культуры. Президент страны-агрессорки рассказал о ее лидерстве в мире через несколько дней после мятежа Евгения Пригожина и стал посмешищем в сети.

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"Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи", – приводит слова Путина сайт Кремля.

Читатели портала Sports.ru напомнили диктатору, что он не имеет никакого отношения победам россиян в прошлом, а наоборот лишил нынешних спортсменов настоящего и будущего. Кроме того, Путину посоветовали обратиться к Лукашенко, как он это сделал, опасаясь падения собственного режима.

"Глава чужого государства разруливает проблемы в твоей стране, это типа сверхдержава?", "Теперь можем гордиться лишь историей отечественного спорта, а не его настоящим!", "Тысячи спортсменов остались без настоящего и возможно без будущего", "Приходится болеть за грузин и украинцев, наблюдая за их ростом футбола", "Особенно стоит отметить проплаченную махинацию с допингом на сочинской Олимпиаде. Золотая страница", "Мы-то можем гордиться, только причем тут ты?", "Где тут эмодзи клоуна?", "когда у страны нет будущего, приходится вспоминать постоянно прошлое", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин приказал своим приспешникам организовать в 2024 году альтернативную Олимпиаду, которую в России назвали "Играми дружбы".

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