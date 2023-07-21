'Просто шарахнем': Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место. Видео

В России на пропагандистском телевидении продолжают угрожать всему миру. В этот раз "рупор Кремля" Ольга Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место.

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Собеседник пропагандистки призвал ее не преувеличивать. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

Да, у пропагандистов РФ уже все идет не по плану, поэтому и произошел следующий разговор:

– Мы готовы воевать с Турцией. Там Эрдоган на Черном море претендует.

– Оля, с Турцией мы воевать не будем.

– А Болгария, Румыния? Просто шарахнем, может?

– Оль, нам нужно сначала закончить в Украине, давайте без шапкозабрасывания.

Напомним, в эфире российского пропагандистского шоу устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту. Одиозная ведущая Ольга Скабеева пожаловались, что Россия как "великое государство" должно отреагировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокремлевская пропагандистка Ольга Скабеева размечталась о том, чтобы солдаты Народно-освободительной армии Китая помогли российским оккупантам. Она заявила, что было бы неплохо ввести его в Белгородскую область РФ.

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