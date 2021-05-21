Пропагандист Киселев грубо отреагировал на санкции СНБО, заявив, что Зеленский – диктатор

Российский топ-пропагандист Дмитрий Киселев ответил на санкции СНБО Украины против ряда медиа РФ, террористов "Л/ДНР" и других лиц, введенные указом президента Владимира Зеленского 21 мая. Киселев оскорбил украинского главу, назвав его "комиком и диктатором".

Комментарий пропагандиста о продлении украинских санкций еще на три года опубликовало "РИА Новости", генеральным директором медиагруппы которого он является. Отметим, что МИА "Россия сегодня" также попало под ограничения.

"Зеленский подтвердил свое неприятие свободы слова. Санкции бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где мы говорим, что хотим, и где аудитория свидетельствует, что наша позиция востребована на Украине", – утверждает Киселев.

Он сказал, что санкции против СМИ это "архаика, которая ограничивает не столько нас, сколько самого Зеленского".

"Для всех уже очевидно, что комик Зеленский – диктатор, и это уже не роль", – сделал громкое заявление пропагандист.

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