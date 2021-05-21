Зеленский утвердил санкции СНБО: под ограничения попали Аксенов, Пушилин и пропагандисты РФ. Полный список
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда граждан и компаний, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая. Ограничительные меры против юридических лиц введены на три года, против физических – на такой же срок или бессрочно.
Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 21 мая, сообщили на сайте Офиса президента. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Cеред физических лиц под санкций попали Сергей Аксенов – глава оккупационной "администрации" Крыма, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник – главари "ДНР" и "ЛНР", российские пропагандисты. Остальные фигуранты списка – это 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов".
Физические лица:
Юридические лица:
Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.
Они также останавливают выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируют или останавливают лицензии и другие разрешения, в частности, специальные разрешения на пользование недрами. Предусмотрен и запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.
Из-за ограничений ряду лиц и компаний прекратят выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничат выдачу наличных по платежным картам. Им откажут в предоставлении и отменят визы и применят другие запреты въезда на территорию Украины.
Напомним, 14 мая под председательством Владимира Зеленского состоялось экстренное заседание Совета безопасности и национальной обороны. На нем решили продлить санкции против граждан и компаний РФ, а также некоторых украинцев, срок которых истекал в мае.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Применены ограничительные меры до 557 так называемых воров в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.
Стали известны имена некоторых воров в законе, на которых решением Совета национальной безопасности и обороны наложили санкции. Обнародовали имена 44 человек из 557.