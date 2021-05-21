Зеленский утвердил санкции СНБО: под ограничения попали Аксенов, Пушилин и пропагандисты РФ. Полный список

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда граждан и компаний, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая. Ограничительные меры против юридических лиц введены на три года, против физических – на такой же срок или бессрочно.

Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 21 мая, сообщили на сайте Офиса президента. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Cеред физических лиц под санкций попали Сергей Аксенов – глава оккупационной "администрации" Крыма, а также Денис Пушилин и Леонид Пасечник – главари "ДНР" и "ЛНР", российские пропагандисты. Остальные фигуранты списка – это 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов".

Физические лица:

Юридические лица:

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.

Они также останавливают выполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируют или останавливают лицензии и другие разрешения, в частности, специальные разрешения на пользование недрами. Предусмотрен и запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Из-за ограничений ряду лиц и компаний прекратят выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничат выдачу наличных по платежным картам. Им откажут в предоставлении и отменят визы и применят другие запреты въезда на территорию Украины.

Напомним, 14 мая под председательством Владимира Зеленского состоялось экстренное заседание Совета безопасности и национальной обороны. На нем решили продлить санкции против граждан и компаний РФ, а также некоторых украинцев, срок которых истекал в мае.

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