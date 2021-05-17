Стали известны имена 44 'воров в законе', на которых СНБО наложила санкции

Стали известны имена некоторых "воров в законе", на которых решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) наложили санкции. Обнародовали имена 44 человек с 557.

Об этом стало известно Delo.ua с источников в правоохранительных органах. По данным СМИ, в списке числятся легендарный Коба Шемазашвили (Коба Рустамский), Хачатрян Армен (Армен-Хохол) и другие.

Также в список вошли Поликарп Джанелидзе, коронованный в Киеве в 2007 году в возрасте 27 лет, или Коба Шемазашвили, которого 3 июля 2011 года задержали в киевском ресторане "Сейф" и позже экстрадировали в Испанию.

Часть списка "воров в законе", которых коснутся санкции:

1. АЛИЕВ Гилани Шамсудинович, 08.08.1974г.р.;

2. АСАТРЯН Эдуард Сергеевич, 14.09.1968г.р.;

3. АСОЯН Нодари Жоржикович, 04.04.1973г.р.;

4. АСХАБОВ Хасан Магомедович, 13.02.1995г.р.;

5. АХМАДОВ Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966г.р.;

6. АШУМОВ Глеб Эльбрусович, 05.03.1982г.р.;

7. БАБАЕВ Александр Тофикович, 03.09.1979г.р.;

8. БЕКАЕВ Омар Минкаилович, 02.02.1957г.р.;

9. ГЕРЛИАНИ Давид Нугзарович, 25.06.1972г.р.;

10. ГЛОНТИ Серго Семенович 27.09.1971г.р.;

11. ГОРАДЗЕ Миндия Гурамович, 14.12.1981г.р.

12. ДЖАМБУЛАТОВ Руслан Адамович, 19.10.1988г.р.;

13. ДЖАМБУЛАТОВ Рустам Адамович, 13.10.1984г.р.;

14. ДЖАНЕЛИДЗЕ Поликарп Автандилович 27.07.1974г.р.;

15. ДЖАЧВЛИАНИ Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;

16. ДИНАБОРСКИЙ Роберт Богданович 01.08.1977г.р.;

17. ДУКУЗОВ Магомед Идрисович, 11.04.1978г.р.

18. ИМАНАЛИ Андрей Михайлович, 22.06.1971г.р.;

19. ИСАЕВ Имран Абдулбакиевич, 24.02.1976г.р.;

20. ИСЛАНГИРИЕВ Апти Магомедович, 26.07.1970г.р.;

21. КАТАМАДЗЕ Реваз Джондоевич, 28.02.1974г.р.;

22. КИПИАНИ Вахтанг Демурович, 21.09.1978г.р.

23. КУХИЛАВА Антимоз Хухутович, 04.10.1956г.р.;

24. ЛИСЕНКО Сергей Иванович, 31.08.1954г.р.;

25. ЛОБЖАНИДЗЕ Георгий Шакроевич, 08.09.1971г.р.;

26. МУРТАЗОВ Заур Алхизурович, 14.08.1986г.р.;

27. НЕДЗЕЛЬСКИЙ Андрей Степанович, 01.03.1973г.р.;

28. ОЗМАНОВ Давид Шалвович, 07.12.1970г.р.;

29. ОЛИЙНИК Сергий Александрович, 05.04.1973г.р.;

30. ОРАГВЕЛИДЗЕ Кахабер Тристанович, 24.08.1973г.р.;

31. ПАНЮШИН Виктор Михайлович, 13.09.1958г.р.;

32. РУСАН Василь Александрович, 19.06.1974г.р.;

33. САРГСЯН Арташес Аветикович, 07.12.1975г.р.;

34. САРГСЯН Хорен Карленович, 23.08.1977г.р.;

35. САРКИСЯН Армен Нагапетович, 22.09.1978г.р.;

36. СУСОЕВ Ибрагим, 24.07.1978г.р.;

37. ХАЧАТРЯН Армен Альбертович, 04.07.1977г.р.;

38. ХМЕЛИДЗЕ Георгий Гивиевич, 12.12.1960г.р.;

39. ЦИКОРИДЗЕ Рамаз Лериевич, 12.06.1972г.р.;

40. ЧАРАЯ Тенгиз Автандилович, 10.04.1982г.р.;

41. ЧХАРТИШВИЛИ Паата Константинович, 01.10.1970г.р.;

42. ШЕМАЗАШВИЛИ Коба Шалвович, 17.01.1974г.р.;

43. ШЕРЕМЕТ Валерий Андреевич, 11.11.1949г.р.;

44. ЯСАГОВ Адлан Умарович, 04.06.1982г.р.;

Как сообщал OBOZREVATEL, на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны и после принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.