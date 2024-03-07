Прогремел мощный взрыв: в России признали атаку дронов на металлургический завод в Вологодской области

Страна-террорист Россия признала, что взрывы на предприятии "Северсталь" в Вологодской области были связаны с атакой беспилотника. По словам местного губернатора Георгия Филимонова, "инцидент" произошел в районе доменной печи.

Стоит отметить, что в этот раз россияне не стали по традиции обвинять в атаке Украину, а заявили, что БПЛА был "неустановленной принадлежности". Об этом пишут российские СМИ.

Пропагандисты утверждают, что несмотря на взрывы и попадание дрона, работа доменной печи нарушена не была, а предприятие "работает в штатном режиме".

Также губернатор выдал, что на месте происшествия работают следственные органы. При этом чиновник рассказал, что пострадавших в результате инцидента якобы нет.

В то же время росСМИ пишут, что взрывы прогремел в районе четвертой доменной печи Череповецкого металлургического завода. Примечательно, что еще несколько часов назад руководство завода заявило, что "хлопок" связан с технологической аварией. Также вопреки заявлением чиновников о том, что "работа завода не нарушена", на предприятии пожаловались, что один из агрегатов был выведен на ремонт.

Напомним, 7 марта в Казани (РФ) произошел пожар на территории танкового училища. По предварительным данным, горят казармы. Причину возгорания в РФ пока не называют, а в МЧС республики пожар даже не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в России на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва 6 марта прогремел взрыв. После чего на объекте вспыхнул мощный пожар. Вследствие инцидента пострадало много людей, также сообщалось о погибшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в России 6 марта заявили о новой "бавовне". Оглушительный взрыв прозвучал в районе нефтехранилища возле Воронежа. Пропагандисты уверяют, что "гражданские объекты" якобы не пострадали.