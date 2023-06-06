Продумали все заранее? Всплыл важный нюанс с подрывом оккупантами Каховской ГЭС

Российские оккупанты заранее готовились к подрыву Каховской ГЭС. За неделю до теракта российское правительство дало разрешение не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате военных действий, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины.

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Решение вступило в силу с 31 мая. Об этом пишет издание The Insider, журналисты которого нашли постановление правительства на портале правовой информации РФ.

Издание пишет, что за неделю до подрыва Каховской ГЭС российские власти дали разрешение не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате военных действий. Оккупанты распространили действие постановления и на временно оккупированные территории Украины, которые захватчики объявили "территорией РФ" и внесли в свою конституцию.

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации РФ 30 мая, а уже на следующий день его подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. С 31 мая постановление вступило в силу.

"До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористических актов, не производится", – говорится в документе.

В этом же документе есть также пункт, предусматривающий, что с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей выводятся из-под действия части пунктов российского закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Глава государства назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается охота. Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Российские пропагандисты тем временем несколько раз переобувались, комментируя подрыв Каховской ГЭС. Сначала они уверяли, что на объекте ничего не случилось, радовались тому, что украинские военные после прибывания воды вследствие теракта вынуждены были оставить плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонщины, а когда масштабы катастрофы стали очевидными – принялись генерировать разнообразные фейки и обвинять во всем Украину.

Однако мир уловкам пропагандистов и террористов не поверил: западные лидеры один за другим называют именно Россию ответственной за ужасающий теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".

Украина в ответ инициирует срочное заседание Совбеза ООН.