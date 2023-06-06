'Террористы не останавливаются, если их не остановить': как мир отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Мир реагирует на ужасающий теракт российских войск против Украины и подрыв Каховской ГЭС. Лидеры ряда стран и международные организации осудили очередное преступление РФ против Украины.

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В том, что Россия делает все для уничтожения Украины, не сомневается, похоже, уже никто. OBOZREVATEL собирает реакции западных политиков и должностных лиц на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

"Возмутительным актом, еще раз демонстрирующим жестокость войны России против Украины" назвал подрыв Каховской ГЭС генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, еще раз демонстрирующий жестокость войны России в Украине", – подчеркнул он.

Президент Молдовы Мая Санду констатировала, что Россия совершила очередное военное преступление и выразила готовность своей страны помочь Украине справиться с последствиями катастрофы.

"Я решительно осуждаю разрушение дамбы Новой Каховки сегодня утром. Приступы России на критическую инфраструктуру являются военными преступлениями. Президент Зеленский, мы готовы оказать помощь в ответ на наводнения и поддержать усилия по смягчению последствий", – подчеркнула Санду.

Высказались по поводу катастрофы и в Управлении ООН по координации гуманитарных дел, которое координирует помощь людям, чьи жизни были разрушены войной в Украине.

"Разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу тысячи мирных жителей, оставив многих без домов и создав острый гуманитарный кризис. Гражданские жители и гражданская инфраструктура #НеЦель!" – отметили в организации.

Находящийся в Украине министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли возложил ответственность за разрушение дамбы на юге Украины на Россию.

"Я слышал сообщения о взрыве на дамбе и риске наводнения. Еще слишком рано давать любую содержательную оценку деталям. Но стоит помнить, что единственная причина, почему это вообще является проблемой, – это неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину... Мы продолжим оценивать развивающуюся ситуацию, но лучше всего, что Россия может сделать сейчас – это немедленно вывести свои войска", – цитирует британского чиновника The Guardian.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал мировое сообщество "остановить террористов".

"Террористы не останавливаются, если их не остановить. Они не понимают ничего, кроме силы. Они вызывают огромные катастрофы без сожаления. Повторяю еще раз: для крепкого мира в Европе нужна украинская победа как на поле боя, так и в суде. Больше ничего не получится", – подчеркнул он.

Напомним, утром 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.