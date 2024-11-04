'Присутствовала на протяжении всей истории': глава РПЦ Кирилл заявил о допустимости смертной казни с точки зрения церкви

Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл заявил о допустимости смертной казни в РФ. По его словам, Иисус Христос не осуждал смертную казнь, а Библия допускает убийство.

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Главарь РПЦ выдал, что если человек опасный для общества и его невозможно никак изолировать, тогда его нужно "убрать". Об этом он заявил в ходе встречи с российскими оккупантами.

Патриарх Кирилл рассказал захватчикам, которые вернулись с войны в Украине, что смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории.

"Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Убийство человека в наказание за его преступления – это крайняя мера", – сказал Кирилл.

Также он добавил, что опасных для общества людей необходимо "убирать". При этом главарь РПЦ подчеркнул, что церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить смертную казнь как один из видов наказания.

"Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех подвергать другого человека наказанию через прекращение жизни. Нигде ничего такого сказано не было", – заявил главарь РПЦ.

Напомним, глава РПЦ патриарх Кирилл во время выступления 31 октября пожаловался на социальные и идеологические расколы в российском обществе, повторяя шаблонные оправдания войны в Украине. Он отметил, что часть россиян апатичны и незаинтересованы событиями на фронте.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство украинцев поддерживает закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РПЦ. Верховная Рада приняла его в августе, тогда же документ подписал президент, и уже в сентябре он вступил в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь. Свою позицию он аргументировал тем, что это обойдется РФ куда дешевле, чем содержание в тюрьмах пожизненно осужденных преступников.

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