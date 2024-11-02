'Предпочитают игнорировать': глава РПЦ Кирилл упрекнул россиян за апатичность и незаинтересованность в войне против Украины

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл во время выступления 31 октября отметил социальные и идеологические расколы в российском обществе, повторяя шаблонные оправдания войны в Украине. Кирилл отметил, что часть россиян апатичны и незаинтересованы событиями на фронте. Также он критиковал тех, кто выбирает личный комфорт и несерьезные развлечения вместо поддержки войны.

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Об этом пишет американский институт изучения войны (ISW). Этот упрек свидетельствует о растущем беспокойстве Кремля о поддержке войны среди россиян.

Опросы показывают колебания в поддержке политики Кремля, в частности, в отношении войны, тогда как поддержка Путина остается высокой. В то же время многие россияне, особенно те, кто не имеет личных потерь из-за войны, остаются равнодушными.

Кремль может быть обеспокоен растущим расколом между россиянами, лично пострадавшими от войны, и теми, кто смог обезопасить себя и своих близких. Также возможна обеспокоенность по поводу апатии к войне на фоне вероятной второй волны мобилизации, к которой значительная часть населения относится критически.

Кирилл также отметил рост жестокости в русской армии, связывая это с влиянием "неоязыческого" культа, который якобы продвигает идеи силы и жестокости. Он отметил, что такие проповедники пытаются возродить язычество, распространяя убеждение, что христианство не поддерживает героизм, но "святые" русские военные опровергают это мнение собственным поведением, хотя и признался, что "неоязычество" распространяется в армии.

Кирилл также осудил празднование Хэллоуина в России и поднял тему жестокости среди военных как на передовой, так и по возвращении домой.

По наблюдениям ISW, многочисленные случаи насилия, особенно среди бывших бойцов группы Вагнера, проявляются как на фронте, так и в гражданской жизни.

Вероятно, Россия столкнется со значительным ростом уровня жестокости в обществе после возвращения домой большего количества травмированных военнослужащих, если будет продолжать жестко обращаться со своими солдатами, отказываясь от оказания должной психологической помощи ветеранам, и будет усиливать милитаризацию общества, учебных заведений и государственных структур.

Ранее сообщалось, что настоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу стало плохо после выступления, во время которого он критиковал Запад и заявил, что "правда на нашей стороне". Епископу вызвали скорую.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа 2024 года члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности. Всеукраинский совет церквей поддержал запрет на деятельность УПЦ МП в Украине.

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