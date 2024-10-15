Сколько украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев поддерживает закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской православной церковью (РПЦ). Верховная Рада приняла его в августе, тогда же документ подписал президент, и уже в сентябре он вступил в силу.

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Мнение граждан Украины об этом спросили специалисты Киевского международного института социологии в рамках опроса, проведенного в период с 20 сентября по 3 октября методом телефонных интервью. На основе случайной выборки номеров были опрошены 2004 совершеннолетних респондента, проживающие на подконтрольной правительству Украины территории.

"Абсолютное большинство украинцев – 80% – поддерживают одобрение этого закона. Не поддерживают – 16%, а еще 4% не определились со своим мнением", – говорится в пояснении к результатам.

Социологи добавили, что в западных и центральных регионах Украины одобрение этого закона несколько выше, но фактически во всех областях большинство украинцев поддерживает его (от 71% на востоке до 83% на западе).

Специалисты пришли к выводу, что в условиях полномасштабной войны актуальность проблемы сотрудничества с Россией проявляется и в вопросе запрета религиозных организаций, связанных с агрессором.

"Хотя мы не спрашивали прямо о запрете УПЦ МП (и сам закон не касается исключительно его), предварительные опросы показывали, что большинство украинцев поддерживают запрет деятельности московского патриархата в Украине. В то же время по закону должна быть надежная доказательная база, поэтому важно, чтобы соответствующий момент компетентные органы действительно предоставили убедительные для общественности доводы", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно упомянутому закону, религиозные сообщества получили девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ. После отведенного времени деятельность тех организаций, которые будут заподозрены в сотрудничестве с московскими попами, будет юридически прекращена.

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