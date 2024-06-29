В России хотят вернуть смертную казнь: просят Путина издать указ. Видео

В России руководитель следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь. Свою позицию он аргументировал тем, что это обойдется РФ куда дешевле, чем содержание в тюрьмах пожизненно осужденных преступников.

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Нашумевшее заявление россиянин сделал на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума 28 июня. Он сказал, что сейчас смертная казнь "ушла из законодательства" Российской Федерации.

"У меня осталось больше вопросов: почему нам не снять мораторий? С учетом того, что растет число тяжких преступлений..." – заявил Бастрыкин.

Он сказал, что некоторые "грамотные высококвалифицированные юристы" объяснили ему: для такого решения нужно менять конституцию, проводить референдум. Но глава СК РФ другого мнения: "А я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь".

В качестве примера он привел стрелков, устроивших теракт в ТЦ "Крокус" под Москвой.

"Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки", – возмутился россиянин.

Он прямо назвал себя сторонником смертной казни. Мол, на содержание пожизненно заключенных тратится "огромный бюджет".

"Охрана, содержание колоний, еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик. Вот здесь, мне кажется к этому вопросу нужно вернуться. Лечение еще... 300 тысяч рублей на одного законченного в год", – объяснил Бастрыкин.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, возвращение на свободу бывших заключенных, которым удалось завершить контракт на войне против Украины, вызвало рост преступности в Российской Федерации. Публично свою обеспокоенность выразили даже несколько депутатов Госдумы.

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