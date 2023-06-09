Благославляют контрнаступление ВСУ: хакеры взломали крупного московского провайдера

Ряд российских сайтов был взломан хакерами. В результате на этих порталах появились баннеры в поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает украинская группировка хакеров RUH8. В частности, веб-сайт провайдера АО "Инфотел" в Москве, который отвечает за обмен информацией между Центральным банком России и другими юридическими лицами, такими как банки, интернет-магазины, кредитные организации и т. д., был подвержен взлому.

Вследствие данной кибератаки основные банки и кредитные организации по всей стране столкнулись с проблемами доступа к банковским системам, что привело к невозможности проведения платежей. Кроме того, возможны временные перебои со связью в Москве.

Также поддержку контрнаступления ВСУ "выразил" ряд других российских сайтов.

В дополнение к этому, также был взломан веб-сайт Московского Двора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На сайте монастыря было размещено подобное "благословение контрнаступления", которое ранее появилось на веб-сайте патриарха Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение апреля сообщество IT ARMY успешно осуществило ряд миссий, нацеленных на препятствование работе цифровой инфраструктуры и услуг организаций в различных отраслях в России. Специалисты имеют достижения в страховой и финансовой сферах, развлекательной и культурной, автомобильной и транспортной и других.

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