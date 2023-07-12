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Украинские киберпартизаны взломали эфир российского радио и объявили о завершении "СВО". Видео

Дарья Дурова
Новости России
1 минута
3,0 т.
Российское радио взломали

В Курской области (РФ) взломали местное радио, объявив по нему о "завершении "специальной военной операции" против Украины". Это произошло около 9:00 среды, 12 июля.

Видео дня

Соответствующим видео поделился в Telegram глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Привет от украинских киберпартизан", – намекнул он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Взломали Авторадио Курск 106.7

"Срочное обращение" прервало эфир "Авторадио Курск 106.7". Мужской голос объявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы подписал указ о прекращении "СВО" на территории Украины, выведении российских войск из зоны "СВО" и создании демилитаризированной зоны в приграничных с Украиной областях.

Хакеры также заявили, что кремлевский диктатор якобы выступит с обращением к россиянам в 20:00 среды.

Курская область на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 июня хакеры, связанные с ЧВК "Вагнер", остановили работу крупного провайдера "Дозор-Телепорт", обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части армии России.

– Ранее в РФ взломали радиоэфир в нескольких регионах и запустили обращение бойцов легиона "Свобода России" к мирному населению.

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