Украинские киберпартизаны взломали эфир российского радио и объявили о завершении "СВО". Видео

В Курской области (РФ) взломали местное радио, объявив по нему о "завершении "специальной военной операции" против Украины". Это произошло около 9:00 среды, 12 июля.

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Соответствующим видео поделился в Telegram глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Привет от украинских киберпартизан", – намекнул он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Срочное обращение" прервало эфир "Авторадио Курск 106.7". Мужской голос объявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы подписал указ о прекращении "СВО" на территории Украины, выведении российских войск из зоны "СВО" и создании демилитаризированной зоны в приграничных с Украиной областях.

Хакеры также заявили, что кремлевский диктатор якобы выступит с обращением к россиянам в 20:00 среды.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 июня хакеры, связанные с ЧВК "Вагнер", остановили работу крупного провайдера "Дозор-Телепорт", обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части армии России.

– Ранее в РФ взломали радиоэфир в нескольких регионах и запустили обращение бойцов легиона "Свобода России" к мирному населению.

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