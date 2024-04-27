Резервуары разбитого НПЗ 'Славянск-ЭКО' в России были защищены 'мангалами': это его не спасло. Фото

Российские оккупанты начали защищать свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов беспилотников. Враг обшивает резервуары с топливом сетками, известными как "мангалы".

Впрочем, атака по НПЗ "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае показала, что такие конструкции не помогли захватчикам. Об этом Telegram сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, россияне начали устанавливать защитные сетки на резервуары с топливом в середине марта. При этом активисты движения сопротивления смогли сделать фото и описание конструкции сеток. Благодаря этому дронам все равно удалось поразить объекты.

Кроме того, в апреле рядом с резервуарами оккупанты установили мобильные комплексы РЭБ типа "Гроза-С". Однако это также не помогло захватчикам избежать атаки по нефтеперерабатывающему заводу.

НПЗ "Славянск-ЭКО" находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Предприятие перерабатывает около 4 млн тонн продукции в год.

Ранее сообщалось, что взрывы на территории Краснодарского края РФ в ночь на 27 апреля стали результатом операции Службы безопасности Украины. Запустившие спецназовцы дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в регионе – Ильский и Славянский.

Напомним, на военном аэродроме "Кущевская" в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. В результате атаки российские оккупанты понесли потери авиации. Также были зафиксированы обгоревшие модули для управляемых авиабомб.

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