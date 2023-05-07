Прилепин впервые вышел на связь после подрыва авто и рассказал новую версию событий

Российский пропагандист Захар Прилепин впервые вышел на связь после подрыва автомобиля. Он выдал новую версию событий.

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Писатель опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он рассказал, что только получил телефон и обвинил СМИ в путанице.

"Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша "Злой" Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", – заявил Прилепин.

Пропагандист заявил, что попросил принести телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения.

"Потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий... Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", – написал путинист.

Также он подтвердил, что в машине была его дочь. Она покинула авто за 5 минут до взрыва.

"Шарий в своем видео все попутал. Он показывает фото домов не из моей деревни. Зарыть ночью в этом месте можно было хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна", – добавил Прилепин.

Пропагандист поблагодарил своих коллег по цеху – главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спикера МИД РФ Марию Захарову, прокремлевских журналистов – Симоньян, Миронова, Боякова и оккупантов из "Оплота", которые рассказали о подрыве его авто. И, конечно же, пригрозил тем, кто подложил взрывчатку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что в Нижнем Новгороде 6 мая был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Охранник пропагандиста погиб, сам Прилепин получил тяжелые ранения. На месте взрыва работают все службы.

О своей причастности к тому, что оккупанта наконец постигла карма, намекнули в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш".