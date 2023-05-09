Прилепин впервые показался на видео после подрыва авто, но есть 'нюанс': в сети отреагировали

Губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин навестил известного пропагандиста войны и боевика Захара Прилепина в палате, где тот находится после покушения с применением взрывчатки. Чиновник и пациент обратились к россиянам, которые отмечают день победы, и заверили, что "добро обязательно победит".

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На кадрах, опубликованными губернатором, Прилепин не без труда пытается улыбаться и выглядеть непринужденно. Однако, как справедливо заметили зрители, нижние конечности одиозного писателя в объектив камеры намеренно не попали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спешим вас поздравить со святым праздником 9 мая! Дорогие земляки и родня, мы продолжаем работать и побеждать. Нас никакие преграды не остановят", – говорит Прилепин дрожащим голосом.

В комментариях ему задают прямой вопрос: Захар, где твои ноги?

"Это все, что от него осталось?" – иронично спрашивают смотрящие ролик, где Прилепина снимают исключительно выше плеч.

Напомним, что Прилепин уже обращался к подписчикам через свой Telegram-канал после того, как пришел в себя. Его долгое изложение версии событий также не содержало подробностей о состоянии его конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России "по горячим следам" задержали подозреваемых в подрыве внедорожника с Прилепиным. Им якобы оказался уроженец Донецкой области, который немедленно признал вину.

"28 февраля Александр пытался пешком перейти границу с Россией в районе села Куйбышево, но на Таганрогской таможне в рюкзаке у него был обнаружен нож от АКМ, которые на гражданку валом пытаются привезти бойцы из горячих точек. Уголовное дело не возбуждалось, поскольку ополченец развернулся назад", – рассказывают пропагандисты Кремля о задержанном.

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