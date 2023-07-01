Пригожина 'сливают': Минобороны РФ расторгло контракт с фирмой 'Конкорд', а 'Роскомнадзор' заблокировал его медиа-активы

Министерство обороны России расторгло договор с кейтеринговой компанией "Конкорд", принадлежащей куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Кроме того, российский регулятор "Роскомнадзор" заблокировал доступ на территории РФ к сайтам, с ним связанным, в частности, и к так называемой "фабрике троллей", а в Санкт-Петербурге из здания "ЧВК Вагнер Центр W" демонтировали вывеску.

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Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что компания "Конкорд" занималась продовольственной поставкой российских военных. Кроме того, холдинг объединяет также строительные компании, средства массовой информации, вооруженное формирование "Группа Вагнер" и компании других отраслей под руководством Пригожина.

Главной организацией группы является ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг", базирующееся в Санкт-Петербурге. Ее основным видом деятельности позиционируется "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".

Между тем среди сайтов запрещенных "Роскомнадзором" оказались порталы медиахолдинга "Патриот" Пригожина: РИА ФАН, "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости". Сам "Патриот" "повар Путина" распустил, в частности, и "фабрику троллей", которая в РФ использовалась для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях, – руководителям структуры он объявил, что холдинг "выходит из публичного поля".

Как пишут СМИ, редакция "Невских новостей" сообщила о закрытии 30 июня, а "Политика Сегодня" в своем Telegram объявила, что "редакция радикально переформатируется", а сам канал, вероятно, станет авторским блогом. Отмечается, что сотрудникам изданий Пригожина уже сообщили об увольнении. В то же время по чьему требованию "Роскомнадзор" принял соответствующее решение – не сообщается.

Более того, российские пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после "похода на Москву", устроенного Пригожиным. Так, кремлевский "Первый канал" выпустил сюжет, в котором эффективность "вагнеровцев" назвали "мифом" и одновременно расхвалили регулярную армию РФ.

Пропагандисты обратили внимание, что "вагнеровцы" "брали 224 дня не самый важный с точки зрения всего фронта Бахмут" – "город площадью 41,5 километра квадратных и населением в 72 тыс. человек".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мятеж Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда;

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

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