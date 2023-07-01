'Брали маленький Бахмут целых 224 дня': на росТВ начали дискредитацию ЧВК 'Вагнер'. Видео

Российские пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после "похода на Москву", устроенного владельцем компании Евгением Пригожиным. Так, кремлевский "Первый канал" выпустил сюжет, в котором эффективность вагнеровцев назвали "мифом" и в то же время расхвалили регулярную армию РФ.

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В частности, спустя неделю после попытка "переворота" в России пропагандисты Кремля решили представить россиянам "информацию к размышлению по поводу созданного мифа о максимальной эффективности" ЧВК "Вагнер". На росТВ похвастали, что оккупанты из ВС РФ "взяли Мариуполь за 71 день" (видео размещено внизу новости).

По их словам, подразделения минобороны страны-агрессора, чеченские подразделения росгвардии, террористические батальоны "ДНР" "Спарта" и "Сомали" захватывали "один из десяти крупнейших в Украине город".

Пропагандисты подчеркнули, что из Мариуполя якобы "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с считавшейся неприступной "Азовсталью" и "крайне мотивированным батальоном "Азов".

В то же время вагнеровцы "брали 224 дня не самый важный с точки зрения всего фронта Бахмут" – "город площадью 41,5 километра квадратных и населением в 72 тыс. человек".

"Зачем мы привели все эти данные? Безусловно, мы никоим образом не умаляем подвиг бойцов ЧВК "Вагнер", которые честно и самоотверженно сражались, освобождая Артемовск. Мы лишь за то, чтобы картина происходящего всегда была объективной и непредвзятой", – оправдались авторы сюжета.

В то же время в сеть попало фото, судя по которому с офиса ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге демонтировали вывеску.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Роскомнадзор заблокировал медиа, связанные с Пригожиным. Среди них – "РИА ФАН", "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости". Также лидер "Вагнера" распустил свою "фабрику троллей" и медиахолдинг "Патриот".

– Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после попытки переворота ФСБ РФ получила задачу ликвидировать Пригожина. На подготовку операции уйдет некоторое время, но остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники спецслужбы выполнить приказ.