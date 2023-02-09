Пригожин заявил, что получил 10 миллионов заявок от американцев о вступлении в ЧВК 'Вагнер': хотят бороться с НАТО

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил 10 миллионов заявок от американцев о вступлении в ряды террористов. Все они якобы хотят бороться с НАТО.

Видео дня

Об этом он сообщил изданию CNN. Его ответ был опубликован в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

"После выхода рекламы ЧВК "Вагнер", ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы бороться против НАТО", – говорится в сообщении.

Пригожин отметил, что руководство ЧВК на данный момент якобы рассматривает около миллиона американских граждан для приема "на работу". Именно поэтому, по его словам, он будто бы перестал вербовать в тюрьмах РФ заключенных для участия в войне против Украины.

"Вагнер" начал в РФ вербовку заключенных для участия в российском вторжении в Украину еще летом 2022 года. По оценкам американских и британских разведок, в ряды этой ЧВК смогли набрать 40 тыс. зэков.

В конце 2022 года сотрудники ЧВК стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но желающих отправиться на войну уже оказалось в несколько раз меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в станице Бакинской Краснодарского края РФ продолжает разрастаться кладбище, используемое "Вагнером". За последние недели там появились десятки новых могил, а именно около 70 свежих захоронений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!