Пригожин неожиданно заявил о прекращении вербовки зэков в ряды ЧВК ''Вагнер''

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заяви, якобы они перестали вербовать в тюрьмах РФ заключенных для участия в войне против Украины. Причину таким действиям он не указал.

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Об этом пышет издание "Медуза", признанное в стране-агрессоре "иноагентом". Слова лидера "вагнеровцев" ранее растиражировали и пропагандистские росСМИ, ссылаясь на его пресс-службу.

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – процитировали они слова Пригожина.

О каких обязательствах идет речь (вероятно, о "помиловании" осужденных, которые согласились на участие в путинской войне) и почему российских зэков больше н е будут брать в ряды ЧВК, олигарх не стал уточнять.

"Медуза" напомнила, что "Вагнер" начал в РФ вербовку заключенных для участия в российском вторжении в Украину еще летом 2022 года. По оценкам американских и британских разведок, в ряды этой ЧВК смогли набрать 40 тысяч зэков.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в январе заявила, что "Вагнер" мог привлечь до 50 тысяч заключенных. По ее словам, из них на фронте остались примерно 10 тысяч человек, а остальные были ликвидированы, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или оказались в плену.

В начале февраля Романова отметила, что в российских колониях все еще продолжают вербовать зэков для участия в войне. Хотя те, кто вел набор, утверждали, что представляют минобороны РФ, а не "Вагнера".

"Медиазона" писала, что в конце 2022 года сотрудники ЧВК стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но желающих отправиться на войну уже оказалось в несколько раз меньше.

Юристы и правозащитники заявили, что заключенных в РФ заставляют вступать в ряды "Вагнера", угрожая новыми уголовными делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января Пригожин заявил об "успешном" возвращении с фронта первой группы наемников среди заключенных, воевавших против Украины. Россиян он призвал относиться к ним с "глубоким уважением".

Тем временем в станице Бакинской Краснодарского края РФ продолжает разрастаться кладбище, используемое "Вагнером". За последние недели там появились десятки новых могил, а именно около 70 свежих захоронений.

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