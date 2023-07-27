Пригожин засветился на саммите Россия – Африка в Петербурге: СМИ назвали вероятную цель визита. Фото

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "засветился" на фото, сделанном якобы на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. По данным российских СМИ, он ведет переговоры о переброске "вагнеровцев" в Африку.

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Фото опубликовал глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый, утверждая, что оно якобы было сделано на саммите в Санкт-Петербурге 27 июля. "Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита "Россия – Африка". Видим знакомые лица", – говорится в публикации.

В то же время "Фонтанка" пишет, что снимок сделан в петербургском отеле "Трезини", который принадлежит семье Пригожина. Абсолютно все номера гостиницы на ближайшие три дня забронированы.

Отмечается, что на фото с Пригожиным – "явно не президент и не премьер-министр ЦАР", а одно из СМИ, связанных с главой "Вагнера", заявило, что "высокопоставленные лица и военные из африканской республики признали высокую эффективность военных ЧВК "Вагнер".

В то же время пропагандисты возмущены появлению Пригожина в официальных кругах РФ после того, как он пытался устроить военный переворот. "Устроил военный мятеж и проводит деловые встречи в Питере. Справедливо", – пишут они.

А российский оппозиционный журналист Александр Невзоров отметил, что Пригожину удалось "смешать все карты".

"Теперь потрясенная публика терзается: кто и зачем устроил афропитерский форум и кто им рулит?" – пишет он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The Washington Post обнародовало данные из собственных источников, согласно которым президент РФ Владимир Путин был предупрежден о готовящемся мятеже Пригожина как минимум за два дня, в связи с чем появилось предположение, что "переворот" был инсценировкой.

– Большинство лидеров Африки проигнорировали саммит "Россия – Африка". К Путину приехали только 17 глав государств, но в Москве заверили, что не обижаются.

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