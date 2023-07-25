Путина предупреждали о мятеже Пригожина за 2-3 дня, но в день бунта глава Кремля удивил поведением – WP

Российские спецслужбы за два-три дня предупредили главу РФ Владимира Путина о том, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит вооруженных мятеж. И хотя за это время Кремль предпринял некоторые меры безопасности, в день бунта диктатор удивил поведением: он не отдавал никаких приказов, что еще больше разожгло панику в его окружении.

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При этом накануне отдельные представители сил безопасности страны-агрессора таки выражали надежды, что действия главаря "вагнеровцев" являются блефом для получения больше рычагов контроля. Ситуацию описало The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, после предупреждения от спецслужб власти РФ действительно усилили меры безопасности на нескольких стратегических объектах. В самом Кремле тогда увеличили количество президентской охраны и раздали больше оружия. Однако больше никаких мер там не предпринимали.

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации мятежа и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич... Была абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", – процитировали журналисты анонимного представителя европейской службы безопасности.

Отмечается, что отсутствие наказов от высшего командования заставило чиновников на местах самостоятельно решать, как действовать. Не имея установок сверху, говорят собеседники WP, российские военные решили просто не препятствовать наемникам ЧВК "Вагнер".

"Местные власти не получали никаких команд от руководства. С нашей точки зрения, это наибольший признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована так, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне, даже хуже", – сказал он.

Представители европейской безопасности уверены, что многие с российской верхушки поддерживают стремление Пригожина устранить высшее военное руководство РФ.

Аналитики добавили, что такой отчет о противостоянии, подтвержденный официальными лицами западных правительств, дает самый подробный обзор паралича и беспорядков внутри Кремля в первые часы бунта "вагнеровцев", который они назвали "самым тяжелым испытанием 23-летнему президентству Путина".

"Это согласуется с публичными комментариями директора ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе о том, что большую часть из 36 часов мятежа российские спецслужбы, военные и лица, принимающие решение, "казалось, плыли по течению", – пишет издание.

Там также предположили, что вся эта ситуация обнажили страх Путина перед прямым противодействием "военачальнику-ренегату", который за десятилетие заручился поддержкой спецслужб РФ.

"Пригожин стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля, руководя "фермами троллей", распространяющими дезинформацию в США, и военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, прежде чем официально занять авангардную позицию в войне России против Украины", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на мятеж Пригожина только через полторы недели. Он заявил, что намерения главаря "вагнеровцев" провалились якобы из-за верности личного состава ВС РФ присяге и воинской обязанности. После этого министр нарвался на критику россиян.

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